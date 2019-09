Mediaset annuncia Temptation Island Vip e la Rai risponde con l’artiglieria pesante

Sarebbe dovuto essere un tranquillo lunedì di fine estate, ma quando Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda di Temptation Island Vip di una settimana (i primi rumors parlavano di un debutto lunedì 16 settembre, poi è stato ufficializzato il 9 settembre), la Rai ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante contrastando il ritorno del reality con una replica de Il Commissario Montalbano.

Fino a ieri mattina – prima che Canale Cinque annunciasse la data della messa in onda di Temptation Island Vip – Rai Uno aveva in programmazione il film Fratelli Unici, una commedia del 2014 con Raoul Bova protagonista, ma alla luce dei piani di Mediaset la Rai ha cambiato idea e lunedì 9 settembre trasmetterà una replica de Il Commissario Montalbano, fiction che lo scorso febbraio ha toccato in prima visione ascolti di 10.150.000 spettatori con uno share del 43.3%.

Canale 5 chiama e Rai 1 risponde.

Contro la prima puntata di #TemptationIslandVip, l’ammiraglia Rai risponde con #IlCommissarioMontalbano — che TV fa (@cheTVfa) September 3, 2019

Una bella sfida per Alessia Marcuzzi che dovrà vedersela (seppur in replica) con un colosso della fiction. Anche lo scorso anno Simona Ventura si scontrò con una fiction: si trattava della terza stagione di Una Pallottola Nel Cuore con Gigi Proietti.