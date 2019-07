Medico del Cto di Milano: “I gay sono malati, maniaci e possibili pedofili”

Qualche giorno fa un certo Gabriele Riva ha pubblicato un post omofobo: “Quando sono nato era proibito essere gay, dopo è stato accettato e pubblico. Oggi è un orgoglio. L’unica cosa che spero è di morire prima che diventi obbligatorio”.

Tra i commenti da brividi sotto a questa perla, spiccavano quelli della dottoressa Giovanna Foracchia, medico del CTO ‘Gaetano Pini’ di Milano.

“Per me è una malattia come le malattie psichiatriche. Io avevo un gatto che era sospettato essere gay, questo dimostra che è una malattia. Omosessualità può sfociare nella ‘maniacità’ sessuale e pedofilia. Se fossi ministro della sanità non permetterei le adozioni ai gay. i gay sono persone malate. Molte volte l’omosessualità può sfociare nella pedofilia e nella maniacità sessuale. Parola di medico.”