Meghan Markle e Kate Middleton hanno litigato e non si parlano più: Sarah Ferguson racconta la verità

Lo scorso gennaio Meghan Markle e Harry con una busta gold choc hanno annunciato di volersi “dimettere” dallo status di reali. I due hanno dato la notizia con una nota pubblicata sul loro sito.

“Abbiamo intenzione di rinunciare al ‘ruolo senior’ di membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina. Stiamo programmando di trascorrere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri patrocini”.

Da quel momento si sono scatenati i rumor più disparati su quella che è stata ribattezzata ‘Megxit’. I tabloid britannici hanno riportato tensioni tra i fratelli William ed Harry e poi di continui litigi tra Meghan Markle e Kate Middleton. Pare che qualcosa di vero ci sia e a confermare le voci c’ha pensato Sarah Ferguson.

L’ex moglie del principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta ha rilasciato un’intervista alla rivista australiana The Australian Women’s Weekly.

“Sarah Ferguson ha parlato del rapporto tra le due cognate, affermando che spesso a mettere le donne una contro l’altra sarebbero stati proprio il mondo dei media, in particolare quelli online. – si legge su Il Giornale – A detta sua, almeno inizialmente le duchesse avrebbero provato ad andare d’accordo, ma alla fine il carattere forte di Meghan avrebbe spinto Kate ad allontanarsi. La situazione sarebbe poi precipitata durante i preparativi per le nozze dei duchi di Sussex. In particolare, le liti fra le cognate sarebbero iniziate durante le prove dell’abito da damigella di Charlotte, secondogenita di Kate e William. Il nervosismo della Markle, provata dai preparativi, avrebbe fatto scoppiare una discussione fra le due donne che si sarebbe conclusa con le lacrime di Catherine”.