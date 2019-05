Mel B ricoverata in ospedale: “Ha perso la vista”

Ieri sera ai fan delle Spice Girls (e non solo) è preso un colpo. Da Il Giornale a Il Fatto Quotidiano, le più importanti testate hanno riportato una notizia allarmante “Tour a rischio per le Spice Girls: Mel B ha perso la vista“.

Pare infatti che la cantante inglese sia stata portata d’urgenza in ospedale nella notte tra venerdì e sabato, a causa di un grave problema all’occhio destro.

Il tour adesso è l’ultimo dei problemi, speriamo davvero che i dottori abbiano ragione e che Mel B recuperi presto la vista dall’occhio destro.

Mel B hospitalised after losing sight – Mel B was rushed to hospital on Friday (17.05.19) after losing her sight.

The Spice Girls singer – who has no vision in her left eye after laser surgery went wrong – was rushed to London’s Moorfield Eye Hospital after she was suddenly un…

