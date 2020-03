Melevisione reunion a distanza: da Tonio Cartonio, Fata Lina e Lupo Lucio a Milo Cotogno, tutti i video

Due mesi fa il cast della Melevisione si è riunito per guardare insieme su Rai Yo Yo gli episodi più belli dello storico programma, che ha da poco compiuto 20 anni.

Oggi gli abitanti del Fantabosco hanno fatto una nuova reunion, ma a distanza. Tonio Cartonio, Milo Cotogno, Fata Lina, Balia Bea, Lupo Lucio, Strega Varana, Principessa Odessa e molti altri protagonisti della Melevisione hanno invitato i loro follower a stare a casa e non uscire, se non per emergenze.

Dopo conduttori, calciatori e popstar, adesso anche i protagonisti di uno degli show più amati dagli ex bambini ci dicono di stare a casa. Prima o poi lo capiranno tutti. Speriamo.

Il cast della Melevisione si è riunito per fare un video tranquillizzano tutti, mi sta venendo da piangere. pic.twitter.com/2A10fN7t2i — Sara.🌹Daniel Sharman stan account 🌻 (@tizianosmile1) March 23, 2020

Vi metto qui il video di Milo Cotogno, il mio primo grande amore, perché senza di lui non era Melevisione. ❤️ pic.twitter.com/n9p5dlpkOU — Sara.🌹Daniel Sharman stan account 🌻 (@tizianosmile1) March 23, 2020

E visto che di tempo ne abbiamo in quarantena, ecco le ricette per fare la Moraviglia e il Blumele.

Moraviglia

Questa è la ricetta:

Quattro more appena colte

rigirate per sei volte

una goccia di fragale

mista a canto di cicale

sette gocce di rugiada

e la luna che le bada

Blumele

Luna spremuta e nuvole cotte

Cielo di fresco limone di notte

Nero frizzante di stelle candele

Strizza la notte e zampilla Blumele!