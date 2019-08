Il meme con la donna che urla al gatto seduto a tavola: ecco perché tutti ne parlano

Se sei iscritto a qualsiasi social network nell’arco dell’ultimo mese ti sei sicuramente imbattuto nel meme della donna bionda che urla ad un gatto bianco seduto a tavola, è certo. Ma com’è nato questo strano meme?

Il meme non è italiano e si chiama Woman Yelling At A Cat ed è composto da due immagini prese da due situazioni totalmente diverse fra loro: la donna bionda è una delle protagoniste di The Real Housewives of Beverly Hills

Il meme Woman Yelling at a Cat è chiaramente un meme composto da due immagini prese da due situazioni diverse. La schermata con la donna è presa da una scena del 2011 di The Real Housewives of Beverly Hills e le protagoniste sono Taylor Armstrong (la bionda) e Kyle Richards (la mora); mentre la foto del gatto è presa da Tumblr, dove un utente (tale @DeadBeForDeath) l’ha caricata scrivendo “He no like vegetals“.

E se da soli non significano niente, se accoppiati la donna che urla ed il gatto che schifa le verdure sono il meme più riuscito dell’estate. Qualcuno è arrivato addirittura a tatuarselo.



