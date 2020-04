Il menù di Pasqua di Vissani fa indignare e discutere il web

Gianfranco Vissani è tornato a far discutere e questa volta ha indignato animalisti e non.

Dopo aver etichettato i gay come ‘puliti e bravi’, il noto chef – intervistato su Radio Uno da Geppi Cucciari per Un Giorno Da Pecora – ha svelato il menù di Pasqua composto da agnelli piccoli.

“Per Pasqua ho ordinato 12 capretti e 20 agnelli. A noi piace molto la coratella. Io prendo gli agnelli più piccoli perché sono più saporiti. Se mi dispiace uccidere gli agnelli? No, perché mio padre li uccideva a mani nude. E li ho uccisi anche io. È come il pollo o il coniglio. Bisogna utilizzare sempre un piccolo coltello che possa arrivare al cuore per fare uscire più sangue possibile, con un colpo secco, in modo che la carne rimanga bianca. Non mi fa impressione farlo. Se mi sento un po’ assassinio? Per la miseria, no!”.