Mercedesz Henger: svelato il cognome del padre biologico

Mercedesz, quando nel 2016 ha fatto il suo debutto televisivo a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, per tutti era semplicemente “Mercedesz Henger“, figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, morto quattro anni prima a seguito di una malattia.

Solo ieri sera a Live Non è la d’Urso, Mercedesz ha svelato pubblicamente che il suo cognome sulla carta d’identità non è “Henger“, bensì “Jelinek Schicchi“, ovvero quello del padre biologico (Jelinek) e quello del padre che l’ha adottata (Schicchi).

“Io ho un cognome ungherese, Jelinek. A scuola qualche maestro poco professionale mi chiedeva come mai avessi il cognome diverso da quello di mio fratello. Avevo 7-8 anni. Quando lo chiedevo a mia mamma lei mi rispondeva che era una tradizione ungherese e che quello era il secondo nome di mio nonno”.

La verità invece è che quel cognome – taciuto da tutti – non era il secondo nome del nonno, bensì il cognome del padre biologico, un ungherese che ora abita in Germania.

Nessuno ovviamente lo sapeva, se non chi la conosceva realmente e Mediaset, con cui ha sempre firmato contratti.

La stessa pagina Wikipedia del defunto Riccardo Schicchi associa a lui la paternità biologica di Mercedesz:

“La prima conoscenza tra Riccardo Schicchi e Éva Henger avviene in Ungheria; successivamente i due si ritrovano per via di un servizio fotografico che lei fece a Roma, il cui fotografo era proprio Riccardo Schicchi. Nei primi anni ’90 l’amicizia diventa amore e la coppia decide, dunque, di vivere insieme. I due si sposano a Roma il 9 gennaio 1994 e dalla loro unione nascono due figli: Mercedesz nata a Roma il 18 agosto 1991 e Riccardo Jr. nato il 22 dicembre 1995 sempre a Roma”.

Come si concluderà questa storia? Il signor Jelinek incontrerà Mercedesz? Oppure la famiglia Henger seguirà il consiglio di Eva e smetterà di parlarne?