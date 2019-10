Mercedesz Henger attacca la madre ed ha un attacco di panico nel backstage di Domenica Live

Mercedesz Henger oggi è stata ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live, ma pochi sanno che poco prima della trasmissione l’influencer ha avuto un attacco di panico dovuto probabilmente al forte stress.

Da settimane, infatti, non parla con la madre Eva Henger che ha accusato Lucas Peracchi di essere un manesco. Mercedesz, come annunciato su Instagram, ha negato qualsiasi accusa.

“Mi sono sempre fidata di mia mamma, sa tutto di me, so anche io dei fatti su di lei, ma non vengo qui per dirli o minacciarla. Io sono stata in silenzio fino ad adesso per quanto sia grave questa situazione, non sapevo che i giornali potessero pubblicare notizie senza prove. Lucas l’ho perdonato perché è molto è una persona molto impulsiva, è un bambinone. Dopo un’ora si rende conto di quello che ha fatto, mi chiede sempre scusa”.