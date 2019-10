Mercedesz vs Eva Henger: botta e risposta su Instagram – i post cancellati

Eva Henger a Domenica Live ha fatto delle pesanti accuse contro Lucas Peracchi. L’ex naufraga ha detto che sua figlia Mercedesz è stata picchiata più volte dal fidanzato.

“Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Lui l’ha menata, le ha rotto il cellulare. Già il giorno dopo mia figlia giustificava tutto. Invece questa estate è successa una cosa bruttissima. Mercedesz mi ha detto che le botte non erano finite. Non voleva dirmelo perché sapeva che io non l’avrei perdonato. Lei era molto innamorata, ma in quel momento era schifata. Io le ho detto che lei era in grave pericolo e ho aggiunto che doveva stare in Ungheria con noi. Poi purtroppo è scappata ed è tornata da lui.

Lui la sera delle corna è scappato di casa dicendo di suicidarsi. Vi dico che è intervenuta la polizia per cercarlo, avevano paura si fosse ucciso. Parlo della sera in cui lui ha scritto che Mercedesz gli aveva fatto le corna con un amico. Sono convinta che mia figlia sia plagiata psicologicamente. Non riesco più a sentirla, ho bisogno di aiuto.”