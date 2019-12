Merry F*cking Xmas, Bitches!

Non ho ancora capito perché la gente si ostini a festeggiare il compleanno di un uomo famoso perché sua mamma ha partecipato all’edizione palestinese di Non sapevo di essere incinta più di 2000 anni fa, tant’è: amo questo periodo dell’anno.

Maglioni con terribili renne, cioccolata calda, regali, sciarpe, Mariah Carey, Mamma ho perso l’aereo, scorpacciate di cibo senza sentirsi in colpa, alcool, luci, gente felice.

Dovrebbe essere Natale tutto l’anno.

Vi auguro con tutto il cuore di passare una felice giornata a fianco delle persone che amate.

Fatemi sapere cosa vi ha portato Babbo Natale!