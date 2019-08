Michael Terlizzi parla dei rumor che lo vorrebbero gay e fidanzato di Gianmarco Onestini

Nuova intervista per Michael Terlizzi, ma l’argomento è sempre lo stesso: la sua presunta omosessualità. L’ex gieffino sul nuovo numero di Novella 2000 ha smentito i rumor che lo vorrebbero fidanzato con Gianmarco Onestini ed ha svelato che fine ha fatto l’amicizia con Cristian Imparato.

“Ancora mi chiedo perché Imparato abbia messo in dubbio il mio orientamento sessuale. Certo, non ci trovo nulla di male, conosco tanti gay con i quali ho un rapporto bellissimo di amicizia. Evidentemente si stava solo preoccupando per me. – ha continuato Michael Terlizzi – Mi vedeva introverso e ha forse pensato che stessi nascondendo qualcosa. Ma non era assolutamente così. Cristian non ha mai negato di provare attrazione per me, ma è sempre stato rispettoso. Forse la sua è stata una reazione spontanea che non è riuscito a controllare. Chissà.

No che non stiamo insieme, è solo amicizia! Lo conoscevo già da prima di entrare al Grande Fratello. Nella casa abbiamo solo rafforzato la nostra intesa e oggi lo considero uno dei miei migliori amici.

So che Gianmarco ha tantissime pretendenti, ma non credo abbia ancora trovato quella giusta per lui. Per quanto mi riguarda, ci sto lavorando: di ragazzi interessanti ce ne sono parecchie. Per ora non posso e non voglio dirvi molto. Forse c’è, forse no…chissà.

Cristian Imparato? Ci siamo visti subito dopo la fine del reality, ma poi ognuno di noi ha preso la sua strada- Pesi che non ci seguiamo nemmeno su Instagram. Non so nemmeno cosa stia facendo in questo periodo.”