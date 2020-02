Michela Murgia stronca Sanremo e attacca Amadeus e Fiorello

Le frasi di Amadeus su Francesca Sofia Novello hanno scatenato un’enorme polemica. Nonostante Sanremo sia finito da giorni, ieri sera Michela Murgia ospite de L’Assedio ha stroncato il Festival di Amadeus e Fiorello.

“Sanremo è da sempre una cornice sessista, ma quest’anno si è superato. La fidanzata di Valentino Rossi è stata invitata in qualità di accessorio di uno famoso, il sessismo in questo Paese è una cosa serissima e compromette il diritto alla parità di una metà della cittadinanza.

Basta con questa storia del povero Amadeus, lo trattiamo come un figlio con dei limiti, è brutto. ‘Non voleva, non intendeva, non lo ha fatto per male’. Nelle sue cose è bravissimo, ma nel momento in cui fai una gaffe, perché arrampicarsi sugli specchi? Ti rispetto di più se dici di aver detto una cazzata e chiedi di far finta che non abbia detto nulla.

Quel palco è quello della trasmissione più vista in tutto il paese nell’arco dell’anno. È il luogo dove si mette in scena una rappresentazione sociale. E se la tua idea della donna è ancora quella che sia un accessorio di un uomo, e se non fosse chiaro, lo chiarisci pure”.