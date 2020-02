Michele Bravi annuncia l’uscita del nuovo album, il primo dopo la condanna

Ad un mese dalla richiesta di patteggiare ad un anno e mezzo di carcere per l’accusa di omicidio stradale, Michele Bravi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album d’inediti, La Geografia Del Buio, che uscirà il prossimo 20 marzo.

Il suo ultimo album, Anime di Carta, risale al 2017, l’anno prima del famoso incidente che è costato la vita ad una donna di 58 anni.

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. “La geografia del buio” è un racconto attraverso la ferita del mondo. Il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza”.