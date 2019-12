Michele Bravi torna ad esibirsi dopo la tragedia: la performance da Fiorello

Dopo l’incidente stradale in cui a novembre 2018 ha perso la vita una donna, Michele Bravi è tornato ad esibirsi per il suo pubblico. Il vincitore di X Factor ieri sera è stato ospite di Fiorello nel programma Viva Rai Play ed ha cantato Life on Mars di David Bowie.

Ottima performance, un punto da cui ricominciare.

L’esibizione di Michele Bravi.



Questa sera alle 20:30 sarò ospite di @Fiorello a @vivaraiplay e mi esibirò con un brano di uno degli artisti più grandi di sempre.#VivaRaiPlay @RaiPlay pic.twitter.com/HgZWVGSL5L — Michele Bravi (@michele_bravi) December 11, 2019

Michele Bravi dallo scorso ottobre è tornato a fare concerti.

“La nebbia mi ha insegnato che c’è qualcosa di più importante della logica, che è l’immaginazione. Io con la nebbia ho imparato a sognare, la nebbia mi ha insegnato a immaginare. E io vi auguro questa sera, e spero che possiate, anche solo per la durata di un concerto, immergervi nella mia e nella vostra nebbia, nella mia e nella vostra immaginazione, e vedere il mondo non come è, ma come vorreste vederlo. Buona nebbia a tutti”.

Anche la terza data di venerdì 18 ottobre registra il sold out. L’esibizione si aggiunge a quelle di sabato 19 e domenica 20 ottobre, che hanno registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti. pic.twitter.com/17bj4SbhSl — Michele Bravi (@michele_bravi) September 16, 2019

