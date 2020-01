Michele Cucuzza fa uno spoiler sul cast del Grande Fratello Vip e svela come ha fatto Signorini a convincerlo

Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (che partirà mercoledì) ci sarà anche Michele Cucuzza, storico ex conduttore de La Vita in Diretta nonché mezzobusto del Tg2.

Intervistato da Libero Quotidiano, Cucuzza – che è va per i 70 anni – ha svelato cosa lo ha spinto a dire sì ad Alfonso Signorini:

«Perché ho accettato il Grande Fratello Vip? E’ televisione. E io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in Diretta, tv di servizio. Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da “ripescato”, dopo anni di assenza. Per me è una sfida. Ora è venuto il momento. Arrivo da tre anni di successo quotidiano su TeleNorba con Buon Pomeriggio. Sono curioso di vedere come reagisco senza telefono, social, notizie. Non ho le idee chiare. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo ma con la curiosità del giornalista. Questa sarà una edizione importante, sono venti anni esatti di Grande Fratello in Italia. Spero anche di divertirmi e di essere circondato da persone simpatiche. Con Alfonso Signorini ho un bellissimo rapporto, è un amico».