Michele Ficara attacca Sfera Ebbasta: “Ero in volo con lui. Maleducato, arrogante, ecco cosa ha fatto”

Il consulente finanziario ed ex giornalista presso Adnkronos e ANSA, Michele Ficara, ha attaccato Sfera Ebbasta dal suo profilo Facebook. L’uomo ha dichiarato di essere stato in aereo con il trappet, che non avrebbe nemmeno pagato lo Speedy Boarding. Ficara ha definito Sfera ‘maleducato’, ‘arrogante’ e ‘servito dai suoi schiavetti’.

“Se già pensavo che fosse una brutta persona, dopo averlo avuto come compagno di viaggio è stata una certezza: un arrogante, maleducato, servito e riverito dagli schiavetti della sua crew del caxxo che manco hanno spento i cellulari durante il decollo per postare i messaggi sul concerto di stasera. Perfettamente allineato al suo copione, solo che questa volta era senza tr*ie e senza Moet e il pezzente non aveva nemmeno pagato lo Speedy Boarding (complimenti a easyJet per la correttezza verso gli altri passeggeri paganti) ma siccome è famoso per motivi di sicurezza gli hanno regalato la prima fila aggratiss. Grazie a dio nessuno si è fatto #selfie con lui.”

Adesso anche io ho degli scoop: l’acqua è bagnata, Mark Caltagirone non esiste e Britney Spears canta in playback. Scioccati?

Ovviamente le fan di Sfera Ebbasta hanno già individuato i social di Michele Ficara e sono già sul piede di guerra.

I ragazzini mi guardano e vorrebbero essere più ricchi di me, non più bravi — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) July 16, 2019

Ostentare non significa SMINUIRE chi non ha quello che hai tu, significa MOTIVARE chi non ha quello che hai tu a sbattersi per averlo. — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) July 17, 2019