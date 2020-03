Michele Morrone in 365 dni è Massimo Torricelli, un Christian Grey de noantri

Michele Morrone è un manzo italiano che ha bazzicato in passato cinema e tv, passando da Ballando con le Stelle alla fiction Sirene su Rai Uno, in cui si è mostrato più volte come mamma l’ha fatto.

Ovviamente la mamma l’ha fatto veramente bene, dato che grazie alla propria prestanza fisica (ed alle sue doti attoriali, of course), ha conquistato la Polonia recitando il ruolo di Massimo Torricelli nel film 365 dni, un moderno Cinquanta Sfumature di Grigio in salsa Europa dell’Est.

Massimo Torricelli – proprio come il Christian Grey della saga Cinquanta Sfumature di E. L. James- non fa l’amore, ma scopa forte e lo fa davvero ovunque.

Michele Morrone nel film interpreta un mafioso siciliano che rapisce Laura e pur di farla innamorare di sé si dà come tempo massimo un anno (356 giorni, appunto) in cui gode come un riccio appena nato grazie ai rapporti carnali con la sua vittima.

Il film – uscito solo in Polonia – è praticamente introvabile, ma tutte le scene più interessanti dove non parlano (ma si limitano a mugolare, capite a me), le potete trovate tutte su BitchyX.it premendo qua.

Che voglia di essere rapito anche io un anno da Michele Morrone.