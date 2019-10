Michelle Hunziker parla delle critiche e degli ascolti non brillanti di Amici Celebrities

Ieri durante una live Michelle Hunziker ha spiegato come mai è entrata in corsa ad Amici Celebrities. Oggi la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale ha rivelato di come reagisce alle critiche non costruttive. La ‘fidanzata d’Italia’ ha anche confessato cosa le ha detto suo marito Tomaso Trussardi sugli ascolti (non ottimi) di Amici Celebrities.

“Come in ogni lavoro si hanno momenti buoni e altri meno. Non mi abbatto perché conosco i rischi del mio mestiere. I commenti negativi? Anche io sono umana. Quando i commenti però non sono costruttivi, giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche, accetto la sfida. Sono entrata di corsa e ho dovuto sostituire l’anima del programma, cioè Maria. Oltretutto il pubblico affezionato ad Amici è quello del Sabato e invece il nuovo programma va al Mercoledì. A Maria ho chiesto di rientrare come giudice speciale, giusto per dare continuità. E lei ha accettato. Maria è stata molto contenta del risultato. Gli ascolti? Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito. Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”.

Ovviamente non si possono paragonare gli ascolti stellari (si riferisce a questi Tomaso con la frase ’30 e lode’?) della sua Striscia la Notizia con quelli di Amici Celebrities, perché seppur sulla stessa rete, sono in fasce orarie diverse e sono show che non hanno niente in comune. Effettivamente gli ascolti del talent vip non sono così male, ma più che un 30 direi che sono un 26. Che dici Michelle, ci stiamo?

In ogni caso è verissimo che entrare in corsa in un programma iconico di Maria è DIFFICILISSIMO.

Amici Celebrities | Ascolti

1^ puntata: 3.274.000 telespettatori e 20,61% di share

2^ puntata: 3.066.000 telespettatori e 19,45% di share

3^ puntata: 3.271.000 telespettatori e 19,68% di share

4^ puntata: 2.738.000 telespettatori e 15.3% di share

5^ puntata: 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share

