Michelle Hunziker pubblica il nuovo singolo ‘Ciapet’: nel video un ospite bono

Dopo aver rilasciato la bomba trap Michkere per lanciare la prima stagione di All Together Now, oggi Michelle Hunziker ha pubblicato un nuovo singolo Ciapet. Il brano, scritto da Danti e Valeria Palmitessa, è prodotto Simone Privitera e Yvess Agbessi. Il video, diretto da Samuel Pescuma e prodotto da Alberto Marin, ha anche un cameo di quel belloccio di Tomaso Trussardi (Dio lo benedica).

Ma forse non tutti sanno che Michkere e Ciapet non sono le prime esperienze musicali di Michelle Hunziker. Più o meno un decennio fa io ero in fissa con Get Out, delizioso pezzo pop.

Michelle Hunziker: Ciapet – il testo

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah uh ah

Mich

Va tutto bene qua

Non c’è niente che non va

Più o meno

È tutto vero

Non differenzio la plastica dalla realtà

Più o meno

È tutto vero

Tutti gli uomini che mi guardano

cosa vedono

Ciapet

I politici che promettono

E Poi non muovono

Ciapet

Quanti leccano

(Ciapet)

Con la faccia da

(Ciapet)

Serve cambiare sound

All together

(Now)

Hey girls con me

(Muovile muovile muovile)

Anche voi boys con me

(Muovile muovile muovile)

Ciapet

Servitori governi e re

Tokyo Africa Los Angeles

Non c’è tempo da perdere

Muovile muovile muovile

(Ciapet)

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

(Now)

Qui la gente è nervosa e ha

In testa un nemico immaginario

Tutti dicono non sono razzista ma

Poi cantano i cori allo stadio

È tutto esagerato fake news

Non serve inventare scus

Pensiamo alle feste al pianeta

E ci serve un altro pianeta

Tutti gli uomini che mi guardano

Cosa vedono

Ciapet

I politici che promettono

E poi non muovono

Ciapet

Quanti leccano

Ciapet

Con la faccia a

Ciapet

Serve cambiare sound

All together

(now)

Hey girls con me

(Muovile muovile muovile)

Anche voi boys con me

(Muovile muovile muovile)

(Ciapet)

Servitori governi e re

Tokyo Africa Los Angeles

Non c’è tempo da perdere

Muovile muovile muovile

(Ciapet)

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

Now

Mich

Muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Uh ah uh ah

muovile muovile muovile

Ciapet

Uh ah uh ah uh ah

Con lo stesso sound

Muovile muovile muovile

Now