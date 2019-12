Michelle Hunziker e Anna Tatangelo svelano cosa le persone dicono di loro

Al grido di #DiconoDiMe, hashtag lanciato da FanPage contro le etichette ed i pregiudizi, Michelle Hunziker ed Anna Tatangelo hanno realizzato un breve video su TikTok in cui hanno svelato cosa le persone dicono di loro.

La prima a farlo è stata Michelle Hunziker che ha rivelato che le persone di lei dicono che ride troppo e che ha gli occhi piccoli, senza tralasciare un commento sulle sue gravidanze.

Immediata la replica di Anna Tatangelo:

“Dicono di me che sono testarda ed è vero, che non so cucinare ed ho visto Masterchef e che non so ballare. Eh no, eh!”.