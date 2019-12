Michelle Hunziker: “Fiorello mi ha chiamata per consolarmi dopo Amici Celebrities”

L’arrivo di Michelle Hunziker ad Amici Celebrities non è stato accolto bene da tutti i fan della trasmissione. Qualcuno addirittura si è scagliato contro la conduttrice sui social e l’ha offesa.

Proprio degli hater e della sua esperienza nel talent di Canale 5, ha parlato Michelle in una recente intervista rilasciata a Grazia. La Hunziker ha anche svelato che Fiorello l’ha chiamata per consolarla.

“Dopo Amici Celebrities mi ha chiamato Fiorello e mi ha consolato: “Se ai tempi del mio Karaoke fosse arrivato a sostituirmi Stevie Wonder dagli Usa, lo avrebbero ammazzato di critiche. Non mi abbatto perché conosco i rischi del mio mestiere. Quando i commenti però non sono costruttivi, giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche, accetto la sfida. Sono entrata di corsa e ho dovuto sostituire l’anima del programma, cioè Maria”.

Amici è un programma costruito su Maria e che la Kween conduce da quasi 20 anni, chiunque fosse arrivato in corsa si sarebbe sentito un ospite e non un padrone di casa. Quella sensazione l’abbiamo avvertita anche noi da casa, ma non è colpa di Michelle Hunziker.

Michelle e il rapporto con gli hater.

“Li ignoro. L’hater esiste solo se reagisci. C’erano anche prima dei social, solo che non avevano voce. Sono dei rosiconi che ti seguono per disturbarti, trovano gusto nella provocazione. Se davvero non piacessi loro, avrebbero la possibilità di non seguirmi. Chi mi ferisce davvero? Ci riesce chi amo, quando non si fida di me e delle mia capacità. Sul lavoro sono meno vulnerabile, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione”.