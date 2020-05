Michelle Hunziker risponde all’attacco sul caso ‘Giovanna Botteri’, ma viene criticata sui social (VIDEO)

Ieri è scoppiata una polemica a causa del servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri e dopo l’Ordine dei giornalisti è intervenuta anche la giornalista Rai. Adesso anche Michelle Hunziker ha commentato la vicenda ed ha difeso il tg satirico di Canale 5, dicendo che il servizio incriminato era a favore della Botteri.

“Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale. Cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Perché noi con ‘Striscia’ abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega.

Questo – prosegue Michelle Hunziker – non è attaccare una persona, è rimanere nei toni di ‘Striscia’ come sempre e soprattutto non è body shaming. Va bene? Cerchiamo di andarle a vedere le cose prima di accusare. Ok?”.