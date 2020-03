Michelle Visage tira una frecciatina a RuPaul

Michelle Visage, da decenni migliore amica di RuPaul, durante la sua ultima intervista gli ha lanciato una pungente frecciatina.

Esattamente due anni fa, infatti, RuPaul durante un’intervista a The Guardian disse che probabilmente non avrebbe ammesso nel suo show RuPaul’s Drag Race donne biologiche o transgender operate, questo perché verrebbe snaturato il suo show che vede “uomini che si travestono da donne”.

Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a molte persone che hanno accusato RuPaul di essere transfobico. In prima linea alcune ex queens protagoniste del suo show, che hanno fatto la transizione dopo aver partecipato. Da Carmen Carrera a Peppermint, passando per Monica Beverly Hillz, Gia Gunn (che ha successivamente partecipato da donna transgender ad All Stars) Kenya Michaels, Stacy Layne Matthews, Jiggly Caliente e Sonique.

Michelle Visage – sempre fra le pagine di The Guardian – ha infatti detto che al contrario di RuPaul le piacerebbe avere donne nel cast di drag queen: “Mi piacerebbe poter ospitare in una mia ipotetica versione dello show donne bio o trans“.

Ovviamente la polemica su RuPaul è un po’ svanita quando l’anno successivo ha permesso a Gia Gunn di partecipare ad All Stars.