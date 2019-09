Michelle Williams delle Destiny’s Child: “Sono nera! Basta scambiarmi per la mia omonima. Io sono la cantante, non l’attrice!”

Deve essere davvero brutto lavorare nel mondo dello spettacolo e condividere nome e cognome con qualcuno più famoso. Questo lo sa bene Michelle Williams, la cantante delle Destiny’s Child, che durante una live su Instagram si è lamentata perché in centinaia di persone la stanno scambiando per Michelle Williams, l’attrice che domenica sera ha vinto un Emmy.

“Chiariamo una cosa. Ma quando mi taggate, o vi congratulate con me, non vedete che sono nera? Quando andate sul mio profilo non vedere che sono nera? Sto cercando di capire come cavolo fate a parlare del discorso di Michelle Williams nei miei commenti. Anche se penso che quella sia la sua verità e che sia fantastica. […] Anche prima ho risposto ad un’utente e le ho detto ‘ma non vedi che sono nera?'”

Questo sfogo è troppo trash per essere vero.

Pensare che da piccolo – parlando delle Destiny’s Child – ho sempre detto: “Beyoncé, Kelly e l’altra tizia“.

Scusa Michelle ti chiedo perdono…



Singer Michelle Williams takes to Instagram Live to call out those confusing her for actress Michelle Williams. pic.twitter.com/eSFOi1NP3i — Pop Crave (@PopCrave) September 24, 2019

So, the folks who are pissed and pressed about Michelle Williams’s (Actress) moving and brilliant #Emmy speech are tagging and aiming their anger at Michelle Williams (Singer), and she is fed up! pic.twitter.com/d7NAQyBndm — shar jossell (@SharSaysSo) September 24, 2019

Il discorso di Michelle Williams agli Emmy Awards.