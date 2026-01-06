Hollywood dimentica Mickey Rourke, l’attore rischia lo sfratto e chiede aiuto | Crollo totale

L’attore Mickey Rourke, celebre volto di Hollywood e un tempo acclamato pugile, sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua vita privata. A 73 anni, Rourke si trova infatti a rischio sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles, una situazione precipitata a causa di un debito di oltre 50mila euro ancora da saldare al proprietario dell’immobile. Questa crisi finanziaria inaspettata ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo.

La notizia è emersa grazie all’intervento di Liya‑Joelle Jones, amica e manager di lunga data di Mickey Rourke. Preoccupata per il destino dell’attore, la Jones ha deciso di prendere in mano la situazione, inaugurando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è chiaro: raccogliere i fondi necessari per scongiurare lo sfratto e fornire a Rourke un minimo di stabilità in un momento così precario. La reazione dei fan non si è fatta attendere, dimostrando un affetto e una solidarietà che hanno subito superato ogni aspettativa iniziale.

I dettagli dello sfratto e l’iniziativa di crowdfunding

La situazione legale che coinvolge Mickey Rourke è stata resa pubblica attraverso documenti depositati alla Superior Court di Los Angeles. Secondo quanto rivelato da testate giornalistiche come People e altri media statunitensi, il proprietario dell’immobile, Eric Goldie, avrebbe notificato all’attore un avviso formale di sfratto già a metà dicembre. A Rourke sarebbero stati concessi solo tre giorni per saldare un arretrato di 59.100 dollari, pena l’abbandono della casa situata nella prestigiosa zona di Beverly Grove.

Il contratto di locazione, firmato nel marzo precedente, prevedeva un affitto iniziale di 5.200 dollari al mese, poi aumentato a 7.000 dollari. Tuttavia, la richiesta del proprietario va oltre il mero saldo dei canoni arretrati: Goldie ha infatti chiesto anche il rimborso delle spese legali e il risarcimento per eventuali altri danni, qualora una violazione del contratto dovesse essere accertata dal giudice. Per fronteggiare questa complessa e urgente situazione, il 4 gennaio 2026 è stata lanciata la campagna di crowdfunding “Support Mickey to Prevent Eviction”, con l’esplicita conferma che l’iniziativa gode della “piena autorizzazione” dello stesso Rourke. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 100mila dollari per coprire non solo i debiti attuali ma anche le spese immediate legate all’alloggio, garantendo così un periodo di maggiore tranquillità all’attore.

L’onda di solidarietà dei fan e la speranza per il futuro

La descrizione della campagna GoFundMe ha toccato le corde emotive di molti. “Mickey Rourke sta attualmente affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato. La vita non scorre sempre liscia e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua casa”, si legge sulla piattaforma. L’appello sottolinea come le donazioni serviranno a coprire le spese abitative immediate e a “dare a Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo stressante”, permettendogli di rimanere nella sua casa e avere lo spazio per rimettersi in piedi. Viene specificato che “qualsiasi donazione, indipendentemente dall’importo, farà davvero la differenza”.

Liya‑Joelle Jones, intervistata da The Hollywood Reporter, ha espresso la sua commozione per la risposta del pubblico. “Mickey sta attraversando un momento molto difficile, ed è stato incredibilmente toccante vedere quante persone si preoccupano per lui e vogliono aiutarlo”, ha dichiarato. In poche ore, la campagna ha superato diverse decine di migliaia di dollari, un chiaro segno che l’affetto e la fedeltà del pubblico per Rourke rimangono profondi, nonostante gli anni trascorsi lontano dalle luci più intense del grande schermo. Questa inaspettata ondata di solidarietà offre a Mickey Rourke una nuova, concreta opportunità per superare questa fase critica della sua vita.