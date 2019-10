Da Mika a Sara Tommasi – tutti gli ospiti del week end televisivo

Mika, Sara Tommasi e Gianni Morandi sono solo alcuni degli ospiti che questo week end bazzicheranno nei vari salotti televisivi di Rai e Mediaset.

Ad aprire le danze sarà come sempre Silvia Toffanin che nel suo Verissimo ospiterà Gianni Morandi (protagonista della terza stagione della fiction L’isola di Pietro, in onda dal 18 ottobre su Canale 5), Claudio Bisio e Lucia Ocone (che presenteranno il loro ultimo film Se mi vuoi Bene, per la regia di Fausto Brizzi), ma anche Simone Cristicchi, Martin Castrogiovanni, Lorella Boccia (che racconterà per la prima volta la dinamica della rapina che ha subìto) ed infine anche Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Con Amici Celebrities spostato al mercoledì sera, dopo Verissimo sarà la volta di Domenica In che ha un cast ricco di personalità: ci sarà Mika, l’ex divo di Beautiful Ron Moss, Flavio Insinna, Fabio Rovazzi, Valeria Fabrizi e le indimenticabili signorine buonasera: Mariolina Cannuli, Gabriella Farinon, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi.

Su Canale 5, invece, Barbara d’Urso ospiterà Kikò Nalli, Antonella Elia ed Annalisa Minetti a Domenica Live, mentre Alba Parietti, Asia Argento, Sara Tommasi e Clizia Incorvaia (che parlerà del presunto tradimento a Riccardo Scamarcio) a Live Non è la d’Urso.