Milano Pride: in 300 mila hanno invaso la città – le foto più belle

Milano si è colorata di arcobaleno con oltre 300 mila persone che ieri, sabato 29 giugno, sono scese in piazza per manifestare pacificamente chiedendo pari diritti. Sul palco del Milano Pride sono saliti Debora Villa con quello gnocco di Daniele Gattano, Bianca Atzei, Levante e Baby K, madrina d’eccezione. Fra i manifestanti anche Jo Squillo.

Ad aprire il corteo – come riporta ANSA – il Coordinamento Arcobaleno, che raggruppa le tante associazioni promotrici della manifestazione e il trenino delle famiglie arcobaleno. In prima fila anche alcuni sindaci in fascia tricolore tra cui quelli di Varese, Bollate e Corbetta.

Ecco le foto più belle che ho trovato su Instagram:



Visualizza questo post su Instagram #Pride con la mia metà ❤️ Un post condiviso da HIMEROS (@godlovesalec) in data: 29 Giu 2019 alle ore 10:19 PDT



Visualizza questo post su Instagram #milanopride ✌️ Un post condiviso da Martina (@martina__emme) in data: 29 Giu 2019 alle ore 1:57 PDT