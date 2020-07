Milano, ragazzo gay bullizzato dagli omofobi sale su un palazzo e tenta il suicidio

Due aggressioni omofobe, un medico che insulta un paziente gay e un educatore discriminato per la sua omosessualità, tutto successo nell’ultimo mese, alla faccia di chi dice che l’odio verso la comunità LGBT non è un problema per l’Italia. Purtroppo ieri da Sesto San Giovanni è arrivata un’altra brutta notizia, un 24enne perseguitato dai bulli omofobi ha tentato il suicidio.

Lunedì sera un ragazzo di Cologno Monzese ha mandato un messaggio all’amica in cui le diceva addio, poi si è arrampicato su un’impalcatura di 12 metri di uno stabile ancora in costruzione ed ha provato a suicidarsi. Per fortuna il tempestivo intervento dei Carabinieri di Sesto San Giovanni ha evitato il peggio.

A salvare la vita del giovane in realtà è stata anche l’amica, che ha subito chiamato il 112, non appena ha letto il messaggio del ragazzo su Whatsapp. Gli agenti hanno localizzato il telefono del 24enne, hanno cercato di distrarlo, mentre alcuni colleghi si stavano arrampicando per metterlo in salvo. Dopo questa brutta avventura il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sesto San Giovanni per accertamenti, ma adesso sta bene.