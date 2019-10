Milano, strano annuncio: “Affitto a giovani gay attivi e riservati”

Negli anni abbiamo visto di tutto, dalle stanze in affitto solo per italiani etero, agli appartamenti su Airbnb riservati a coppie formate da uomini e donne, ma adesso è accaduto l’impensabile. I ragazzi di Non è Grindr hanno scovato su secondamano.it un annuncio davvero particolare.

«Condivido con giovane gay att, riservato-massima discrezione, 2 locali arredati zona p.le Accursio in Milano Costo modico- Referenziato».

Chi ha pubblicato l’annuncio cerca un gay attivo e riservato e chiede un affitto di soli 150€ per una zona abbastanza centrale di Milano (un vero affare).

Per quanto dietro a questa scelta di escludere una lista davvero lunga di tipologie di persone non ci sia nessun tipo di razzismo, l’annuncio resta strano (e poco corretto).

Forse il proprietario del bilocale ha sbagliato piattaforma, invece di un coinquilino su secondamano, dovrebbe cercare altro su…



Il curioso annuncio del bilocale in affitto per gli attivi.