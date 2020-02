Miles Heizer, arriva il coming out: l’attore di 13 è fidanzato con il collega Connor Jessup – la foto per San Valentino

Due anni i media statunitensi hanno parlato di una storia d’amore tra Miles Heizer e il collega di 13 Brandon Flynn, i due si sono anche baciati sulla bocca, ma i loro portavoce hanno smentito i rumor. Adesso però è arrivato il coming out, Miles sta insieme al collega, Connor Jessup ed ha posato con lui per una bella foto di coppia. L’attore di American Crime e Locke & Key ha scritto una dolce dedica al compagno: “Sono in ritardo ma ti amo, sei così buono e mi rendi una persona migliore. Buon San Valentino con un giorno di ritardo”.

Che bella coppia.





“So di essere gay da quando avevo tredici anni, ma l’ho nascosto per anni. Per anni ho fatto finta di finta, nascondendo la mia sessualità come se nascondessi polvere sotto un tappeto, ma adesso basta. Non ne vale la pena. E comunque a nessuno importerebbe!.

Sono un uomo bianco, di una famiglia liberale della classe medio-alta. L’accettazione non è mai stata un problema. Ma ancora, nonostante vivessi di questi privilegi, ho esitato. Mi ci sono voluti anni. Sono dichiarato da anni nella mia vita privata, ma non l’avevo ancora mai fatto pubblicamente. Ho parlato dei personaggi gay che ho interpretato da una distanza neutrale, quasi antropologica, come se fossero separati da me. Queste evasioni sono bizzarre e imbarazzanti per me ora, ma al momento erano per me naturali. La discrezione era ‘di default’ e sembrava la cosa giusta da fare.”