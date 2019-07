Miley Cyrus ha rischiato di morire: terrore sul suo aereo

Brutta avventura per Miley Cyrus. La popstar americana ha rischiato di morire sul volo che l’ha portata dagli USA al Regno Unito.

Due settimane fa Miley stava volando in UK per esibirsi al Glastonbury Festival, ma all’improvviso qualcosa è andato storto e ci sono stati ben 2 tentativi di atterraggio falliti.

La sorella di Miley, Brandi, ha raccontato la terribile esperienza durante un podcast:

“Ero sull’aereo con mia madre, mia sorella, l’intero team di Miley e la sua band. Mentre stavamo atterrando è capitato qualcosa di strano, l’aereo ha iniziato a tremare e siamo risaliti all’improvviso, poi l’aereo ha svoltato velocemente a sinistra, è stato spaventoso. Io, Miley e mia madre ci tenevamo le mani, eravamo terrorizzate. Rischiavamo di morire e nessuno ci diceva cosa stava succedendo. Passano cinque minuti e ci dicono ‘non fatevi prendere dal panico, qualcuno era sulla nostra rotta e stavamo per colpirli’. Questo è stato davvero tremendo. Dopo 10 minuti è successa la stessa cosa, un altro tentativo di atterraggio andato male, l’aereo sembrava senza controllo. Mia madre ha iniziato a piangere ‘Se moriamo Noah è sola e resterà senza di noi’. Loro erano impazzite, io cercavo di non peggiorare la situazione. Era tutto assurdo, Miley e mia madre avevano perso la calma e non ragionavano più. Per fortuna anche la seconda volta l’incidente in volo è stato evitato per poco, ma abbiamo rischiato di non farcela”.

Posso solo immaginare il terrore provato da Miley. Io inizio a pregare Godney, Madonna e tutte le altre Sante del pop ogni volta che gli assistenti di volo aprono bocca “queste sono le uscite di emergenza, sotto il sedile trovate il giubbotto salvagente…”



