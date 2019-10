Miley Cyrus pubblica la canzone che ha scritto per lei Cody Simpson

Cody Simpson in una recente intervista rilasciata a People ha confermato la sua storia d’amore con Miley Cyrus. Il cantante ha anche rivelato di aver scritto una brano per la sua ragazza.

“Ogni ragazza che ho avuto in passato è sempre stata una storia d’amore immediata. Quindi quello che sto vivendo adesso è un’esperienza diversa. Con lei eravamo amici da molt tempo e poi è nato qualcosa di più. Tra noi le cose vanno alla grande. Le ho scritto una canzone questa settimana. Lei mi sta praticamente costringendo a pubblicarla. Diciamo che mi ha minacciato. Mi ha detto una cosa come ‘se non la rilasci tu allora lo farò io. Entrerò nel tuo profilo Spotify e la caricherò’. Quindi ascolterete tutti la canzone, il titolo è Golden Thing. Posso anticiparvi che è un pezzo romantico e l’ho scritto quando Miley era in ospedale”.

Come mai tutta questa voglia di rendere pubblica Golden Thing? Non è che Miley sta cercando di far rosicare Liam (che si è appena fidanzato con un’attrice)?



Golden Thing, ecco la canzone che Cody Simpson ha scritto per Miley Cyrus.

Golden Thing – il testo

Crystal dream

Cali queen

Wainting then

I’m shocked

It’s golden thing she’s got

It’s a golden thing and I

Shot it the worst

In the first daylight

And the chorus birds

Burst on into the side

No one knows that I’m hurt

Forever its worth

By the rule of

The rule of sky

Ooh we cry

Deep blue jeans

Movie screens