Miley Cyrus conferma la storia con Cody Simpson e si sfoga in una lunga lettera: “Basta insulti sessisti”

Dopo i rumor e i primi avvistamenti, Miley Cyrus ha voluto confermare la sua relazione con Cody Simpson. I due sono amici da anni, ma negli ultimi giorni è scoppiata la passione e sono stati visti limonare per le strade di Los Angeles. Da quel momento sui social sono arrivati migliaia di insulti sessisti “pu***na”, “tr**a”, “ra meglio Liam, vergognati”, “passi da un ca**o all’altro”.

Ieri sera la cantante di Slide Away ha rotto il silenzio ed ha pubblicato una lunga lettera in cui racconta una triste verità e spiega come i suoi colleghi uomini non vengano insultati se frequentano qualcuno dopo la fine di una storia.

“So che le persone si sentono coinvolte dalle mie precedenti relazioni perché pensano di averle viste sin dall’inizio. Penso che sia il motivo per cui le persone si sentono autorizzate a parlare della mia vita e come la vivo, perché mi hanno visto crescere, ma adesso sono cresciuta e faccio le mie scelte da adulta conoscendo la verità, i dettagli e la realtà. Le persone “conoscono” solo quello che vedono su internet.

Gli uomini (specialmente quelli famosi) raramente sono vittime di sl*t shaming. Loro cambiano relazione facilmente passando da una bellissima giovane donna ad un’altra, la maggior parte delle volte senza conseguenze. Spesso vengono etichettati come “leggende”, “rubacuori”, ecc, mentre invece le donne vengono chiamate tr**e / putt**e. Sto solo cercando di sopravvivere in un mondo fatto di uomini. Se non possiamo batterli, uniamoci a loro! Se il nostro presidente può “prenderle per la fi*a” posso semplicemente avere un bacio?

Mi rifiuto di recludermi e avere un appuntamento in casa perché non è divertente e mi mette in una situazione di disagio e in una posizione vulnerabile. Mi piacere fare qualcosa con la persona che sto frequentando e non stare a casa a fare prettamente niente se non “guardare Netflix”.

Questa cosa del “frequentare” è nuova per me. Non sono mai stata una donna matura nell’aver provato queste cose. Sono stata in una relazione seria gli ultimi anni della mia adolescenza e i primi 20 anni; con l’eccezione di qualche pausa, dove di solito stavo sgobbando senza un minuto di riposo, ed incontrare e fidarsi delle persone nella mia posizione è molto difficile. Non mi compatite, non è quello che vi sto chiedendo.

Ho una bella vita e non la scambierei per avere della privacy ma per favore non rendete tutto ciò strano per me! Cerco sempre di vederci chiaro e prendermi in giro da sola e agli occhi della percezione pubblica. Abituatevi a vedermi frequentare delle persone”.