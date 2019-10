Miley Cyrus e Cody Simpson sono una coppia, arriva il primo commento della cantante

Miley Cyrus e Cody Simpson sono una coppia e nonostante sia una flirt nato da poco, la cantante su Instagram ha già commentato il rumor apparso online. Ovviamente lo ha fatto nel suo stile ironico e provocatorio, spuntando di verde tutte le caratteristiche di Cody che a lei piacciono.

Ha iniziato dall’età: Cody Simpson ha 22 anni (più piccolo del suo ex marito Liam Hemsworth che ne ha 29, ma anche più piccolo di lei che ne ha 26); è poi passata ad analizzarne la provenienza. E’ Australiano e questo le piace, perché il suo tipo ideale è proprio australiano. Chiude con gli addominali, che non guastano mai.

Hot Girl Fall il suo commento di chiusura, che ironizza sulla hit Hot Girl Summer di Megan Thee Stallion.

Il rumor sulla nascita di questa coppia è datato ieri:

“La nostra fonte ha detto che i due oggi pomeriggio erano in un supermarket insieme. – si legge su E News – Miley Cyrus e Cody Simpson hanno comprato del sushi e si sono scambiati dei baci. Quando hanno visto che le persone li avevano riconosciuti sono andati via in fretta. Altre fonti ci dicono che in realtà i due in questi giorni hanno passato diverso tempo insieme”.