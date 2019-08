Miley Cyrus dopo Liam Hemsworth conferma la relazione con Kaitlynn Carter

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter stanno insieme e dopo settimane di rumors arriva finalmente la conferma della cantante, che si è presentata al party degli MTV Video Music Awards mano nella mano con lei.

Miley Cyrus qualche settimana fa ha annunciato la separazione da Liam Hemsoworth sposato solo otto mesi prima.

La relazione fra Miley e Kaitlynn era già giunta ai media, quando il portale Page Six riportò un’indiscrezione che vedeva la cantante amoreggiare pesantemente con l’attrice di The Hills all’interno di un pub.

“Erano ossessionate l’una dall’altra, non riuscivano a staccarsi, erano mano nella mano. Si baciavano e si abbracciavano dappertutto, nel bagno, nel bar, in mezzo alla pista. Stavano fondamentalmente facendo l’amore. E’ palese che stiano insieme”.

Questa per Miley Cyrus non è la prima relazione con una donna: qualche anno fa (più precisamente nel 2015) durante una pausa di riflessione con Liam Hemsowrth, la cantante si fidanzò con la modella Stella Maxwell.

Intervistata da Variety, infatti, Miley ha dichiarato di sentirsi pansessuale e di potersi innamorare di chiunque, indipendentemente dal loro genere.

“Per tutta la mia vita, non ho capito il mio genere e il mio orientamento sessuale. Ho sempre odiato la parola “bisessuale”, perché questo è come se mi mettesse in una scatola. Quando ero piccola la mia prima relazione è stata con una ragazza, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa del sud i miei genitori invece non mi capivano, ma sapevo che un giorno avrebbero cambiato idea. Anche se può sembrare molto strano io mi sento neutra, pansessuale. Non mi sento gay o etero e credo che alla sigla LGBT andrebbe aggiunta una P di pansessuale”.