Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati dopo 8 mesi di matrimonio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono detti addio. A rivelarlo è stato un portavoce della coppia a People, dichiarando come la decisione sia stata presa di comune accordo per permettere ad entrambi di concentrarsi sulle proprie carriere.

La fonte ha anche rivelato che Miley e Liam sono rimasti in ottimi rapporti e che entrambi continueranno ad occuparsi degli animali domestici che hanno adottato nel corso della loro relazione.

I due si sono detti addio dopo 8 mesi di matrimonio (il sì c’è stato lo scorso dicembre con una cerimonia privata).

Solo un mese fa la Cyrus – al settimanale Elle – aveva confermato di non essere eterosessuale e di vivere in una relazione ‘particolare’.

“Penso che per molti sia strano il fatto che io sia sposata. Ma la mia relazione è particolare. Non so se potrei mai aprire le porte di casa mia a tutti, perché la mia relazione è così complessa, moderna e nuova e non penso che molti capirebbero. Voglio dire, pensate davvero che sia la classica mogliettina che cucina?

Non sono eterosessuale, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Le persone diventano vegetariane per motivi di salute o per altro, ma il bacon resta buono. Ho scelto una persona, non per il suo sess0, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me.”