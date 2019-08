Miley Cyrus e Liam si sono separati per i tradimenti? Parla lei e racconta la verità

Sulla separazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth si è letto di tutto. Alcune fonti parlavano dei tradimenti ripetuti della popstar, altre dei problemi di lui con alcol e droghe. Adesso però è la stessa Miley a dire la sua, in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La Cyrus ha ammesso di aver avuto comportamenti bislacchi, di aver tradito ed aver usato droghe in passato, ma ha assicurato di essere cambiata ed ha aggiunto che il suo matrimonio non è finito a cause delle corna.

“Posso accettare che la vita che ho scelto implica il dover essere completamente sincera e trasparente con i miei fan, che amo, e con il pubblico il 100% delle volte. Quello che non posso accettare è che si dica che io stia mentendo per coprire un crimine che ho commesso. Non ho nulla da nascondere. Non è un segreto che amavo fare festa all’inizio dei miei 20 anni. Non solo ho fumato ma ho sostenuto l’erba, ho provato le droghe, la mia canzone di maggior successo e sull’uso della cocaina e sullo sniffare nei bagni. Ho mandato tutto allo sbaraglio e ho tradito quando ero più giovane. Ho perso un importante contratto per Walmart all’età di 17 anni per aver fumato da un bong. Sono stata cacciata da Hotel Transilvania per aver comprato una torta a forma fallica per il compleanno di Liam e per averla leccata.

Sono stata appesa senza veli a una palla demolitrice, ci sono probabilmente più foto di me senza veli su internet che di qualsiasi altra donna nella storia. Ma la verità è che una volta che io Liam ci siamo rimessi insieme ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere. – ha continuato Miley Cyrus – Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che SONO CRESCIUTA. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni.

L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo. – conclude Miley Cyrus – Potete dire che sto twerkando, fumando, una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente in un posto diverso rispetto a quando ero più giovane”.