Miley Cyrus prende in giro il suo matrimonio lampo con Liam Hemsworth

Il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è durato quanto un gatto in tangenziale (anche se siamo lontani da quello di 48 ore tra Britney e Jason Alexander), i due sono stati marito e moglie per appena 8 mesi.

Recentemente l’artista noto come Matty Mo ha dichiarato che il suo sogno per il 2020 sarebbe quello di sposare Miley Cyrus. La cantante americana ha risposto in modo ironico, lanciando anche un auto shade al suo matrimonio lampo.

“Probabilmente non durerebbe molto. Ma vale sempre la pena provare, perché ti perdi il 100% delle occasioni che non cogli”.

Intanto Liam pare abbia una nuova fidanzata, una modella di nome Gabriella Brooks.

Miley Cyrus parla della fine del matrimonio con Liam.

“Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo”.