Miley Cyrus: “Non sono eterosessuale, la mia relazione con Liam è particolare”

Miley Cyrus in un’intervista rilasciata più di un anno fa a Variety ha dichiarato di essere pansessuale.

“Per tutta la mia vita, non ho capito il mio genere e il mio orientamento sessuale. Ho sempre odiato la parola “bisessuale”, perché questo è come se mi mettesse in una scatola. Quando ero piccola la mia prima relazione è stata con una ragazza, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa del sud i miei genitori invece non mi capivano, ma sapevo che un giorno avrebbero cambiato idea. Anche se può sembrare molto strano io mi sento neutra, pansessuale. Non mi sento gay o etero e credo che alla sigla LGBT andrebbe aggiunta una P di pansessuale”.

Da quando si è sposata con Liam Hemsworth, in molti hanno accusato la Cyrus di aver mentito sul suo orientamento, bollandola come l’ennesima star etero in cerca di pubblicità (si sono scordati la storia con la modella Stella Maxwell?).

Questa settimana la popstar sul nuovo numero di Elle ha confermato di non essere eterosessuale ed ha anche aggiunto che la sua relazione con Liam è moderna e particolare.

“Penso che per molti sia strano il fatto che io sia sposata. Ma la mia relazione è particolare. Non so se potrei mai aprire le porte di casa mia a tutti, perché la mia relazione è così complessa, moderna e nuova e non penso che molti capirebbero. Voglio dire, pensate davvero che sia la classica mogliettina che cucina?

Non sono eterosessuale, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Le persone diventano vegetariane per motivi di salute o per altro, ma il bacon resta buono. Ho scelto una persona, non per il suo sess0, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me.”

Bacon, patate, banane, l’importante è essere felici della propria dieta e Miley mi pare molto onesta e serena, quindi buon per lei.

“Married Miley Cyrus Admits She’s Still VERY Sexually Attracted To Women!” Yeah, no shit. Getting married didn’t suddenly make her hetero. — Kevin Savoie (@KevinTheWriter) 11 luglio 2019

Pan/bi people can be: 99% attracted to men 1% women or 99% to women 1% men

50/50% both

45% men 55% women

23% woman 77% men Whatever you feel attracted the most you still bi/pan you don’t suddenly go Hetero bc of it or bc you’re in a straight relationship. — MILEY DIMENSION (@MileyDimension) 11 luglio 2019