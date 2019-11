Miley Cyrus è stata operata: costretta ad uno stop

Miley Cyrus sta lavorando al suo nuovo album (che dovrebbe uscire a fine mese), ma in questi giorni ha avuto una brutta sorpresa. Secondo quanto rivela People la cantante di Slide Away è stata operata alle corde vocali. Sembra che per qualche giorno (forse settimane) la popstar dovrà riposare la voce e non potrà nemmeno parlare. Stando a quanto riporta il noto sito Miley Cyrus potrebbe tornare a cantare ad inizio 2020.

L’intervento è stato confermato anche da TMZ.

Il nuovo disco verrà posticipato?

1. Sagitarius

2. Mother’s Daugther

3. Slide Away

4. Party Up The Street

5. American

6. Naked

7. Golden

8. Mary Jane

9. Victoria

10. Cattitude

11. Bad Karma

12. Play…

13. Coldblood

Miley recently had to get a vocal cord surgery done just a few weeks after she got her tonsils removed. The VC surgery requires vocal rest for several weeks. Sending a lot of positivity, love and a healthy recovery! Miley is definitely coming back stronger than ever in 2020. ❤ pic.twitter.com/ecr7lBCEOV

