Miley Cyrus: ecco il nuovo album She Is Coming (AUDIO)

Venerdì ricco di novità musicali, dopo Baby K, Tiziano Ferro e Katy Perry, ecco anche il nuovo disco di Miley Cyrus. She Is Coming è il nuovo progetto della popstar americana e comprende solo 6 brani.

La scorsa settimana durante il suo concerto al Big Weekend della BBC Radio 1 Miley ha cantato Dream, Cattitude e Mother’s Daughter. Quest’ultima mi aveva colpito e anche dopo aver ascoltato l’album su Spotify confermo che è il mio pezzo preferito di She Is Coming.

Tutto molto bello, ma devo ammettere che dopo Younger Now mi aspettavo il ritorno con un album puttanpop e invece…

Probabilmente nei prossimi mesi di questo EP ascolterò solo Mother’s Daughter, ma cavolo se è bello sto pezzo.

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah, swish swish…