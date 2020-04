Milly Carlucci parla di Amici, Maria De Filippi e del ritorno di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è stato posticipato a causa del CoronaVirus. Tutto era pronto, lo show di Rai Uno sarebbe dovuto partire lo scorso 28 marzo, ma a poche settimane dal debutto è arrivato l’annuncio dello stop. Oggi Milly Carlucci a Blogo ha rivelato che il suo programma potrebbe andare in onda in estate, tra giugno e luglio, se la situazione dovesse permetterlo.

“Intanto posso dire che la macchina del nostro programma l’abbiamo sempre tenuta accesa in tutto questo tempo. I maestri ed i concorrenti si allenano tutti i giorni via Skype e noi autori abbiamo pronte le puntate e i loro contenuti, che modifichiamo e perfezioniamo tutti i giorni. Noi siamo pronti ad andare in onda appena sarà possibile. – ha continuato Milly Carlucci – Lo studio è pronto da settimane ormai. Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti, appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire.

Ballando con le Stelle in estate? Sì, certo perché no! Si parla per esempio anche di una appendice estiva per i tornei di calcio, ma davvero tutto è appeso ai dati di questa emergenza sanitaria. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta è intenzionato a far andare in onda Ballando anche in coda a questa stagione, che nella sua classica scansione ormai è saltata, tutto scivolerà molto probabilmente più avanti. Quindi un Ballando fra giugno e luglio ce lo vedo, ripeto, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, che è la cosa più importante”.