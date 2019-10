Milly Carlucci: ecco quando inizierà Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci il prossimo anno sarà la regina di Rai Uno perché la vedremo al timone di due programmi in prime time: Ballando con le Stelle e The Masked Singer (che cambierà il proprio nome nel più comune Il Cantante Mascherato).

Su quest’ultimo le aspettative sono alle stelle perché in ogni paese in cui è andato in onda è stato record d’ascolti, dagli Stati Uniti d’America alla Germania, fino ad arrivare al Messico: sono tutti impazziti per Il Cantante Mascherato che vi ricordo essere una sfida canora fra artisti – più o meno celebri – che si esibiranno con delle maschere e solo una volta eliminati scopriremo la loro identità.

Le maschere saranno le più disparate (mostro, pulcino, gelato, gatto…) ed i vip sotto altrettanto (potremmo trovare Orietta Berti come Silvia Provvedi de Le Donatella). Sulla carta sembra molto interessante ed io in primis lo richiesi a gran voce in tempi non sospetti.

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci debutterà venerdì 10 gennaio; due mesi e mezzo prima della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà da sabato 28 marzo. Nel cast dovrebbe esserci Elisa Isoardi, Francesca Piccinici e Gabriel Garko, mentre la giuria è confermatissima: ritroveremo Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni.