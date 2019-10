Milly Carlucci: Carolyn Smith in disaccordo con una sua regola di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha una strana regola per Ballando con le Stelle (che io personalmente trovo un po’ controproducente ed assurda) che è quella di scartare a priori qualsiasi ipotetico concorrente che in passato (anche oltre un decennio fa, eh) ha partecipato ad un reality show. Che sia Isola dei Famosi, Grande Fratello, Amici o Pechino Express poco importa: se hai partecipato anche solo per una settimana ad un reality nel 2002, Ballando con le Stelle puoi ambire a vederlo solo dal divano di casa.

Una regola che in passato ha visto scartare anche nomi altisonanti come Sandra Milo, eliminata ai provini perché nel 2007 ha partecipato ad una Isola dei Famosi di Simona Ventura. Anche quest’ultima, tra l’altro, dichiarò che avrebbe partecipato volentieri al programma di Milly Carlucci. Ipotesi però immediatamente naufragata perché Super Simo era reduce dalla sua esperienza in Honduras.

Proprio in merito a questo Milly Carlucci intervistata da Il Fatto Quotidiano disse:

“In realtà non c’è un veto vero e proprio, un editto promulgato dal dittatore. Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è?”

Carolyn Smith, alla luce di quanto appena scritto, intervistata dal settimanale Vero ha dimostrato di non essere d’accordo con questa regola della Carlucci proponendo per la prossima edizione di Ballando con le Stelle un nome che ha già bazzicato un reality: Giulia Salemi.

“Ci sono alcune persone che mi piacerebbe vedere ballare, ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show. Questa è la regola di Milly Carlucci. A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come Ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina.”

Immagino Milly Carlucci così quando ha scoperto che Giulia Salemi ha partecipato a ben due reality show e non solo ad uno…