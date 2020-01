Milly Carlucci svela alcune curiosità sul cast de Il Cantante Mascherato

Chi è Barbocino? Chi è Leone? Chi è Pavone? Chi è Coniglio? Chi è Unicorno? Chi è Mostro? Chi è Mastino? Chi è Angelo? Queste saranno le otto domande che tutti i fan della trasmissione Il Cantante Mascherato si porranno da venerdì 10 gennaio, quando su Rai Uno debutterà il nuovo show di Milly Carlucci.

Intervistata da Telesette, Milly Carlucci ha svelato altre curiosità sulla trasmissione confessando di aver ricevuto pochi no da parte dei vip contattati (e tutti per motivi lavorativi) e che il cast scelto è “famosissimo”. Vi ricordo, infatti, che aveva dichiarato che complessivamente le 8 maschere vantano 46 partecipazioni a Sanremo (di cui 5 vittorie) 250 milioni di dischi, 70 programmi condotti, 25 film interpretati, concerti in oltre 30 paesi, 88 album pubblicati e tantissime ore di televisione.

“Prima delle esibizioni, una clip introduce il personaggio con voce alterata e fornisce degli indizi sulla verà identità. Tutti famosissimi, altrimenti il pubblico non potrebbe indovinare. Terminate le sfide, si va per una eliminazione a puntata, decisa tra giuria, social online e televoto: chi esce dal gioco perde la maschera e in finale ne rimangono 5. […] Se dietro la maschera c’è un cantante famoso, ovviamente canterà un genere diverso dal suo repertorio. Per il resto nei costumi potrebbero esserci presentatori, giornalisti, attori, sportivi: oltre a saper cantare devono celare delle peculiarità, come il tipo di pronuncia”.

Milly Carlucci, nuovi indizi sul cast de Il Cantante Mascherato

“Il barboncino? E’ proprio preziosissimo, ma non fidiamoci del fatto che sia solamente vezzoso perchè in realtà ha grinta da vendere. Il pavone? Bisogna vedere se è anche un pavone nella vita oppure vorrebbe tanto diventarlo. Il mastino l’abbiamo inventato per l’Italia: napoletano, pizzaiolo, simpatico. L’unicorno appare, scompare e si rivela solo a chi merita di vederlo. L’angelo? Elegante ed enigmatico, con tanti segreti da svelare, seguitelo con attenzione. Il leone è abituato a tenere la scena, come un vero re. Il mostro? Buffo, perfetto per i bambini ma non fermatevi alle apparenze. E il coniglio? In scena le signore hanno detto: “Accidenti, che figo” ma come fa ad essere figo un coniglio?”.

Ecco le 8 maschere: