Milly Carlucci: ecco 10 concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle (la prima “ai tempi del CoronaVirus” con tanto di modifiche nella struttura) ha chiamato a rapporto 15 celebrità e ad oggi sono state quasi tutte svelate.

I nomi trapelati online (ed in parte confermati anche dalla stessa Milly Carlucci) sono ben 10, con l’ultimo terzetto annunciato in anteprima da TvBlog.

Secondo il noto portale televisivo nel cast dei vip ballerini ci saranno Paolo Conticini (protagonista di numerosi cinepanettoni), Lina Sastri (vincitrice di due David di Donatello come miglior attrice protagonista) e Ninetto Davoli che ha recitato in moltissimi film di Pier Paolo Pasolini, di cui era un grande amico (non a caso fu lui quello chiamato a riconoscerne il cadavere).

A loro si aggiunge anche Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, oltre i già confermati Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Barbara Bouchet e Rosalinda Celentano.

Ballando con le Stelle 15, cast

01) Antonio Maria Catalani (artista)

02) Barbara Bouchet (attrice)

03) Daniele Scardina (pugile)

04) Elisa Isoardi (conduttrice)

05) Gilles Rocca (attore)

06) Lina Sastri (attrice)

07) Ninetto Davoli (attore)

08) Paolo Conticini (attore)

09) Rosalina Celentano (attrice)

10) Vittoria Schisano (attrice)

11) ?

12) ?

13) ?

14) ?

15) ?