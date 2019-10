Milly Carlucci ha contattato una grande attrice per Ballando con le Stelle

Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci vuole mettere insieme un grande cast e sta già reclutando i vip. Stando a quello che si legge sul nuovo numero di Spy, la conduttrice avrebbe già contattato Nancy Brilli. L’attrice però ha rifiutato per impegni di teatro, ma si è proposta come ballerina per una notte.

“Nancy Brilli balla, ma solo per una notte. Nonostante l’impegno con il nuovo programma The Masked Singer, Milly Carlucci ha iniziato a corteggiare nuovi vip per le 15esima edizione di Ballando con le Stelle. La prima contattata via sms è l’attrice Nancy Brilli: “Ciao Carissima come stai? Posso rispolverare il mio sogno di averti a Ballando? Ne parliamo? Un abbraccio affettuoso, Milly Carlucci.”

Veloce la risposta dell’attrice che ha declinato con eleganza. Il motivo? Impegni di teatro. Nancy però non ha perso occasione per proporsi come ballerina per una notte”.

Nancy è certamente un grande nome, ma oltre a lei mi piacerebbe vedere come ballerina per una notte Lucianina…



Milly Carlucci vuole anche Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle.