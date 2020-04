Milly Carlucci: Facchinetti in dubbio nella giuria del Cantante Mascherato

Milly Carlucci tornerà su Rai Uno (quando il CoronaVirus lo permetterà) con la seconda stagione de Il Cantante Mascherato ed anche se la cosa è certa, la giuria non sembrerebbe essere ancora confermata.

Intervistato dal settimanale Nuovo, infatti, Francesco Facchinetti ha confessato di non avere notizie in merito ad una seconda edizione de Il Cantante Mascherato, ma che se mai Milly Carlucci lo rivolesse sarebbe pronto ad accettare.

“Il Cantante Mascherato è un programma nuovo e diverte i telespettatori. Se Milly Carlucci mi chiama di nuovo, io ci sono!”.

Vi ricordo che Milly Carlucci – come la storia di Ballando con le Stelle ci ha insegnato – è sempre stata fedele al detto ‘squadra che vince non si cambia’ e infatti nel talent ballerino tre quarti della giuria stanno lì da oltre un decennio. Per questo motivo secondo me, visto il successo della prima edizione, Il Cantante Mascherato tornerà nel 2021 con i medesimi giudici già visti: Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli e Flavio Insinna.



Facchinetti può dormire sonni tranquilli…