Milly Carlucci: promozione monster per Il Cantante Mascherato – ecco i 10 indizi cumulativi

Milly Carlucci questa sera debutterà su Rai Uno con Il Cantante Mascherato e per promuovere il suo show ha fatto il tour di tutti i programmi di mamma Rai: Storie Italiane, Unomattina, La Prova del Cuoco, Vieni da Me, La Vita in Diretta, L’Eredità e Soliti Ignoti.

Un gioco di squadra che ha consentito al pubblico di Rai Uno di conoscere un nuovo show che ha già sbancato l’auditel negli altri paesi in cui è andato in onda. Farà faville anche in Italia? Le maschere le conosciamo tutti: sono Barboncino, Pavone, Unicorno, Mastino, Mostro, Coniglio, Leone e Angelo. Chi si nasconderà sotto quei costumi?

Milly Carlucci, gli indizi cumulativi de Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci, nel giro dei suoi programmi, ha dato alcuni indizi cumulativi sui protagonisti delle 8 maschere:

1) 46 partecipazioni al Festival di Sanremo

2) 5 vittorie al Festival di Sanremo

3) 250 milioni di dischi venduti

4) Concerti in 20 paesi stranieri

5) Condotti 70 programmi tv

6) Recitato in 25 film

7) Milioni di ore televisive

8) 107 album pubblicati

9) 10 libri pubblicati

10) I vip provengono da 6 differenti regioni italiane